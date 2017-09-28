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سياسة

الصين تغلق شركات كوريا الشمالية في البلاد

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
28/9/2017

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن شركات كوريا الشمالية أو مشروعاتها المشتركة في الصين ستغلق في غضون 120 يوما من أحدث عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي والتي أقرها الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المشروعات الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق أيضا لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 12 سبتمبر أيلول بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليحظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود.

جاءت العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية هذا الشهر سادس وأقوى تجاربها النووية. وهذا هو تاسع قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ عام 2006.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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