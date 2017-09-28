الصين تغلق شركات كوريا الشمالية في البلاد

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن شركات كوريا الشمالية أو مشروعاتها المشتركة في الصين ستغلق في غضون 120 يوما من أحدث عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي والتي أقرها الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المشروعات الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق أيضا لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 12 سبتمبر أيلول بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليحظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود.

جاءت العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية هذا الشهر سادس وأقوى تجاربها النووية. وهذا هو تاسع قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ عام 2006.