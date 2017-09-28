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سياسة

الخطوط الأردنية تنفي اعتراض مقاتلات إسرائيلية إحدى طائراتها

27/9/2017

نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (حكومية)، مساء الأربعاء، نبأ اعتراض الطيران الإسرائيلي لإحدى طائراتها القادمة من الأجواء المصرية إلى العاصمة عمّان.

وأضافت الشركة في بيان أنه "لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتراض طائرة تابعة للملكية الأردنية".

وفي وقت سابق الأربعاء نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصادر لم يسمها، إن طائرة تابعة للشركة الأردنية، "كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، واقتربت من أجواء إسرائيل".

وأشارت المصادر أنه "في أعقاب تشخيص الطائرة" من قبل مقاتلتين إسرائيليتين(لم تذكر طرازهما)، واتضح كونها مدنية، تابعت الأخيرة مسارها وأكملت طريقها للأردن، دون توضيح طبيعة هذا التشخيص أو التتبع.

المصادر ذكرت كذلك أن عطلا فنيا كان سببًا في اقتراب الطائرة من الحد الجوي الإسرائيلي، مشيرة أن المقاتلتين عادتا لقواعدهما بعد التأكد من أن الطائرة الأردنية مدنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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