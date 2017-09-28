"التنين".. مدرعة تركية مصنعة محليا في طريقها للعالمية

تلقى مدرعة "التنين يالتشين" التركية، متعددة الاستخدامات، اهتماما كبيرا من دول عدة حول العالم، وجرى تصديرها إلى تونس.

المركبة العسكرية رباعية الدفع، التي تنتجها شركة نورول المساهمة لصناعة الآليات، تتميز بقدرتها على الحركة، في مختلف الأراضي، بما فيها المناطق المأهولة والريفية.

وجرى تصميم المركبة التي يمكن استخدامها في مجالات مختلفة، على يد خبرات محلية تركية.

ودخلت المدرعة الخدمة عام 2014، وجرى تحديثها وتسليم النسخة الثانية منها عام 2016، واستكمال تحديثها في نفس العام وانتاج النسخة الثالثة منها.

واستهلت الشركة بتصدير العربة إلى تونس، خلال العام الحالي، وسط استمرار المشاورات مع دول أخرى، تدرس فكرة استيرادها.

وخضعت المركبة لاختبارات قاسية في الصحراء التونسية، وانتهت الاختبارات بنجاح.

وتعكف 10 دول في الوقت الراهن على دراسة استيراد "التنين يالتشين"، فيما تخضع العربة لاختبارات في ثلاثة دول حاليا، حسبما أفاد مسؤولون في الشركة.

ومن المنتظر أن يتم تصديرها إلى عدة دول، بحلول نهاية العام الحالي.

واستلمت القوات التركية، نحو 400 عربة مدرعة من هذا الطراز حتى اليوم، فيما جرى تصدير نحو 50 منها، وسط توقعات بورود طلبيات خارجية هذا العام، تتجاوز 100 عربة.

ويمكن الاستفادة من التنين يالتشين، في مراقبة الحدود، أو كمدرعة للأجهزة الأمنية، وفي عمليات الاستطلاع، ونقل وإطلاق صواريخ تكتيكية، وكعربة قيادة وتحكم، وعربة دفاع جوي، وكآلية قتالية، وعربة نقل جنود.

كما يمكن استخدامها في الكشف عن الإشعاعات الكيميائية والبيولوجية والنووية، ورصد وتدمير الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن إمكانية استخدامها كسيارة إسعاف مدرعة.

وتوفر المدرعة حماية عالية ضد التهديدات الباليستية، وانفجارات الألغام والعبوات الناسفة.

وبحسب أغراض استخدامها، يمكن لها حمل أفراد يصل عددهم إلى 11 شخصا، ويمكنها شحن "حمولة مفيدة" تصل 4 أطنان.

وتتمتع المدرعة بخاصية تزويدها بمنظومات أسلحة مختلفة، وبوسعها العمل في درجة حرارة 32 دون الصفر، وحتى 55 درجة فوق الصفر، وتبلغ سرعتها 120 كم في الساعة.