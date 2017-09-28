الأمم المتحدة تتلقى أدلة على اعتداءات جنسية بحق مسلمات الروهينغيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الأمم المتحدة تتلقى تقارير بصورة متزايدة تفيد بأن مسلمات الروهينغيا تعرضن لاعتداءات جنسية بولاية أراكان (راخين) في ميانمار.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ "إنني أشعر بصدمة عميقة وقلق إزاء التقارير التي نتلقاها من الوافدين الجدد في كوكس بازار"، مشيرا إلى مدينة في بنغلاديش التي وصلها 480 ألف من مسلمي الروهينغيا منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد فرارهم من أعمال العنف التي نفذها جيش ميانمار.

وذكرت المنظمة الأممية أن أطباء المنظمة الدولية للهجرة عالجوا عشرات النساء في الأسابيع الأخيرة، اللاتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء قبل الهرب من ولاية أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش، مضيفة أن العدد الحقيقي للضحايا من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها شاهدت وسمعت روايات من مئات ضحايا الاعتداء الجنسي، خلال نزوح الروهينغيا السابق في أكتوبر/تشرين أول 2016، في إطار "عملية تطهير" حكومية أخرى في أراكان.