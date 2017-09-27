مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في الجولان المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 جنود خلال تدريب، كانوا يجرونه الليلة الماضية، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأضاف الجيش في تصريح مكتوب، إن الحادث نتج عن انقلاب مدفع ذاتي الحركة خلال التدريب.

وأشار الى أن الجنود الجرحى نقلوا برا وجوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر جيش الاحتلال أن قائد القوات البرية الإسرائيلية كوبي براك،شكّل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات واسعة منذ عدة أسابيع في مرتفعات الجولان السورية، التي احتلها عام 1967.