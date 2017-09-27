البث الحي
سياسة

مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في الجولان المحتلة

قوات إسرائيلية تتمركز في مرتفعات الجولان المحتلة
قوات إسرائيلية تتمركز في مرتفعات الجولان المحتلة
27/9/2017

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 جنود خلال تدريب، كانوا يجرونه الليلة الماضية، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأضاف الجيش في تصريح مكتوب، إن الحادث نتج عن انقلاب مدفع ذاتي الحركة خلال التدريب.

وأشار الى أن الجنود الجرحى نقلوا برا وجوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر جيش الاحتلال أن قائد القوات البرية الإسرائيلية كوبي براك،شكّل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات واسعة منذ عدة أسابيع في مرتفعات الجولان السورية، التي احتلها عام 1967.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)