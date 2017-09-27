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سياسة|فلسطين

فلسطين تنضم للانتربول رغم ضغوط أمريكا وإسرائيل

27/9/2017

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) ضم دولة فلسطين إليها (الأربعاء) في تصويت أجرته الجمعية العامة للإنتربول في العاصمة الصينية بيجين، في خطوة عارضتها إسرائيل.

وقالت الإنتربول في تغريدة على تويتر: "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول".

ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن "هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الانتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية".

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر إن أكثر من 75% من أعضاء الانتربول صوتوا لصالح انضمام دولة فلسطين للإنتربول.

وشدد بيان المالكي "على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي".

وفي عام 2012 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من مراقب إلى "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة.

ولم تصل هذه الخطوة إلى حد عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل ولكنها تنطوي على تبعيات قانونية مهمة في إمكانية انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية إذا قررت ذلك.

وكان المالكي قد اتهم الولايات المتحدة (الثلاثاء) بمحاولة إعاقة انضمام فلسطين إلى الإنتربول عبر طلب تأجيل التصويت على الانضمام للعام المقبل.

المصدر : رويترز
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