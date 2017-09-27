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سياسة|السعودية

شاهد: لحظة إعلان السفير السعودي بالأمم المتحدة قرار قيادة المرأة للسيارة

27/9/2017

أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن مرسوما ملكيا صدر في السعودية يمنح المرأة حق قيادة السيارات بدءا من الصيف المقبل.

وقال السفير السعودي عبد الله المعلمي في تصريح صحفي بالأمم المتحدة: "سيدي الرئيس، سيداتي وسادتي، قد تكونوا مهتمين بمعرفة أنه قبل بضع دقائق صدر مرسوم ملكي في المملكة العربية السعودية يعطي المرأة الحق في القيادة".

وأضاف المعلمي الذي بدا مبتهجا أثناء إدلائه بالتصريح: "هذا يوم تاريخي للمجتمع السعودي.. للرجال والنساء.. ويمكننا الآن أن نقول إن الأمر قد تحقق أخيرا".

وكانت السعودية قبل هذا الإعلان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.

وقال المرسوم الملكي الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (الثلاثاء) إن تطبيق هذه القواعد الجديدة سيبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل.

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك نحو 800 ألف سائق، أغلبهم من دول جنوب آسيا، يعملون سائقين للنساء في المملكة.
 

المصدر : وكالات
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