شاهد: ذعر في مترو أنفاق لندن بعد انفجار شاحن هاتف محمول

تسبب انفجار يبدو أنه نجم عن شاحن هاتف محمول به عيوب، في حدوث ذعر بين ركاب مترو الانفاق في لندن، الثلاثاء.

وقالت الشرطة ورجال الإطفاء إنه جرى إخلاء قطار في محطة تاور هيل، على خط ديستريكت لاين في شرق لندن، عقب ورود تقارير بحدوث انفجار صغير واندلاع حريق في إحدى عربات مترو الأنفاق.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أشخاص عدة أصيبوا بسبب تدافع الركاب لمغادرة المحطة.

ويأتي هذا الانفجار بعد 11 يومًا من تفجير قنبلة يدوية جزئيا في محطة بارسون غرين، وهى أيضا موجودة على نفس الخط، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن حادث اليوم لم يثر الشبهات، مضيفا أنه يعتقد أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة حرارة شاحن هاتف محمول.

وقالت خدمة المطافئ في لندن في بيان إنه تم استدعاء رجال الإطفاء على خلفية تقارير تفيد بوجود دخان على متن إحدى عربات مترو الانفاق، مضيفة أنه لم يكن هناك حريق لدى وصول رجال الإطفاء.