شاهد| تاجر مخدرات: الشرطة في مصر تحمينا والكبار مع النظام

رصدت مؤسسات حقوقية واجتماعية في مصر انتشار تجارة المخدرات في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية مع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

وأرجع مراقبون إقبال فئة عريضة من المجتمع على تعاطي المخدرات إلى فقدان الأمل بعد تردي الأوضاع المعيشية.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر الثلاثاء قال أحد تجار المخدرات إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم.

وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفرادا داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه "متعلم" واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته.

ويمنع القانون المصري الإتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014.

وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.