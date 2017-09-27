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سياسة

شاهد: الروهينغيا يقيمون أكشاكا لكسب الرزق بمخيماتهم في بنغلاديش

27/9/2017

أقام تجار من لاجئي الروهينغيا أكشاكًا صغيرة داخل مخيماتهم المؤقتة في كوكس بازار لبيع الخضروات وغيرها من السلع الأساسية في محاولة لكسب الرزق وإعالة أسرهم في بنغلاديش.

وقال مُلّاك الأكشاك إنهم يكسبون ما بين دولارين وأربعة دولارات يوميا ويجلبون السلع من أسواق الجملة القريبة.

وقالت منظمات إغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي إنهم يكثفون عمليات الإغاثة لكن الأعداد الضخمة من اللاجئين يجعل من المستحيل الوصول للجميع.

 وأزمة الروهينغيا هي واحدة من أسوأ أزمات نزوح اللاجئين في العالم منذ عقود وتسبب نطاقها ووتيرتها في معاناة مئات الآلاف من اللاجئين في ظل ظروف قاسية بمخيماتهم المُقامة في جزء فقير من بلد فقير.

 وتكافح الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من أجل توفير المأوى والغذاء للفارين ومنع تفشي الأمراض بينهم.

ومنذ 25 أغسطس/آب، فر ما يقرب من 480 ألفا من أقلية الروهينغيا المسلمة من ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، هربا من هجمات جيش ميانمار ومتطرفين بوذيين الذين شنوا هجمات على مسلمي الروهينغيا وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نموذج صارخ للتطهير العرقي".

المصدر : رويترز
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