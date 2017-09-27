شاهد: إجلاء عشرات الآلاف بعد حريق في مستودع ذخيرة بأوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إنه تم إجلاء 30 ألف شخص من مناطق بمدينة فينيتسا بوسط البلاد، بعدما تسبب اندلاع حريق في مستودع كبير للذخيرة في حدوث انفجارات عدة.

واندلع الحريق، الذي وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي كييف، الثلاثاء بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس بترو بوروشينكو.

وقال رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان إنه تمت السيطرة على الحريق، وطالب بإجراء تحقيق في الحادث، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون ناجما عن عمل تخريبي.

وقالت السلطات إن شخصين أصيبا ونقلا للمستشفى. ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى.

ويضم المستودع نحو 188 ألف طن من الذخيرة، وتشمل مقذوفات لعدة أنظمة لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى ذخيرة تعود لعهد الحرب الباردة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحريق والانفجارات التي صاحبته مماثله للحادث الذي وقع في مستودع ذخيرة في مارس/ آذار الماضي. وتم إجلاء نحو 20 ألف شخص بسبب الحادث، الذي اشتبه أيضا في أنه ناجم عن عمل تخريبي. واستغرق إخماد الحريق أياما، وأسفر عن مقتل شخص.

ويحارب الجيش الأوكراني انفصاليين تدعمهم روسيا في إقليمي دونيتسك ولوهانسك المتاخمين لروسيا، بأقصى شمال أوكرانيا. وأسفر القتال، الذي اندلع مطلع عام 2014، عن مقتل 10 آلاف شخص.