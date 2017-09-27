خطوط طيران تعلق رحلاتها إلى أربيل مع أزمة الاستفتاء

أعلنت خطوط جوية تركية وخطوط مصر للطيران والشرق الأوسط اللبنانية تعليق رحلاتها إلى أربيل بالعراق بعد قرار الحكومة العراقية تعليق الرحلات الدولية.

وقالت القنصلية التركية في بيان إن تركيا ستعلق الرحلات إلى مدينتي أربيل والسليمانية في شمال العراق اعتبارا من الساعة 1500 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة

ردا على استفتاء الأكراد على الانفصال الذي أجري في وقت سابق هذا الأسبوع

وذكرت أن العمل جار لزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات حتى يوم الجمعة. ويؤثر القرار على الخطوط الجوية التركية وشركتي بيجاسوس وأطلس جلوبال

من جانبها أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعليق رحلاتها من وإلى أربيل بعد قرار الحكومة العراقية تعليق الرحلات الدولية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة قررت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم كردستان العراق بدءا من الجمعة بعد تلقيها إخطارا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات.

وتنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.

وأبلغت هيئة الطيران المدني العراقية شركات الطيران الأجنبية أن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في الإقليم ستتوقف اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على أن يسمح بالرحلات الداخلية فقط.

ويأتي قرار الهيئة في إطار رد الحكومة المركزية على استفتاء الانفصال، والذي تؤكد أنه يخالف الدستور وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الاقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد

من جهتها أعلن وزير النقل والمواصلات في كردستان العراق مولود باوه مراد رفضه تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال الوزير إن "المطارين لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي.. جميع الرحلات الداخلية والدولية من وإلى الإقليم خاضعة لسلطة وتعليمات الطيران المدني الاتحادي".

وأضاف باوه مراد أن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين".