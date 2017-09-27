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سياسة

حكومة كردستان ترفض تسليم مطارات الإقليم

عجوز عراقية ترفع إصبعها الملون بالحبر بعد التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان
عجوز عراقية ترفع إصبعها الملون بالحبر بعد التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان
27/9/2017

أعلنت حكومة  إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، رفضها تسليم مطارات الإقليم إلى حكومة بغداد، واصفة القرار بأنه "غير ملائم وغير قانوني".

وقال وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان العراق مولود باومراد ، في مؤتمر صحفي إن "مطاري أربيل والسليمانية ملك لكردستان والعمل فيهما يستمر".

وأضاف أن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين".

وتابع أن "سلطة الطيران المدني في العراق تشرف على المطارات ومن بينها مطارا أربيل والسليمانية الدوليان، وكلا المطارين ملتزمان بقرارات وتعليمات سلطة الطيران التي لها ممثلين فيهما على غرار المطارات الأخرى في العراق"، مؤكداً أن "هذا القرار سيؤثر على سمعة سلطة الطيران المدني".

من جانبها، قالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق إن "قرار بغداد بتعليق الرحلات الجوية غير قانوني"، مشيرة إلى أن "سلطة الطيران المدني في العراق لا تقوم بأعمالها بالشكل اللازم".

وأجرى إقليم كردستان العراق يوم الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول الجاري استفتاء على انفصال الإقليم على العراق وهو ما رفضته بغداد و دول عدة أخرى من بينها تركيا وإيران، وأكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن الحكومة الاتحادية ستفرض سلطتها على البلاد بموجب الدستور ولن تقبل بنتائج الاستفتاء، وطالب الإقليم بتسليم المطارات الإقليمية والمنافذ الحدودية البرية إلى السلطات الاتحادية في البلاد.

وقال مسؤول بإقليم كردستان العراق إن نتيجة الاستفتاء جاءت "نعم" بأكثر من 92 في المائة من أصوات الناخبين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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