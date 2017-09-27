العراق يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله إن حكومة بغداد أمهلت حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على مطاراته لتفادي حظر جوي دولي.

يأتي الإجراء ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شمال العراق الاثنين.

ولا تشمل المهلة الرحلات الداخلية وفي أسوأ الحالات سيتم تحويل مسار الرحلات الدولية من وإلى كردستان إلى بغداد ومطارات عراقية أخرى.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

وقال العبادي إن الرحلات الإنسانية والرحلات الطارئة ستعفى في حالة الحصول على موافقة بغداد مسبقا.

كما ستطلب بغداد من الدول المجاورة إغلاق الحدود مع كردستان العراق إذا لم تسلم حكومة الإقليم المعابر الحدودية للحكومة المركزية بحلول يوم الجمعة.

في المقابل، دعا مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة العراقية ودول الجوار إلى الحوار. وقال إن حكومته مستعدة لحل جميع المشكلات مع بغداد وإن خيارها هو السلام. وأكد البارزاني أن بغداد لم تلتزم بالدستور وخالفت الوعود.

وتابع البارزاني أنه "بدلا من التهديدات فإنني أدعو الحكومة إلى الحوار وبناء علاقات جوار طيبة"، داعيا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكل القيادات العراقية لعدم إغلاق باب الحوار لأنه السبيل الوحيد للحل. وأكد البارزاني استعداده لحل جميع المشكلات مع بغداد مشددا على أن خيار إقليم كردستان هو السلام.

وفي حين شدد البارزاني على أن إقليم كردستان العراق لا يريد مشاكل مع الدول الإقليمية، دعا دول الجوار لأن تستمع لصوت سكان الإقليم، وأبدى استغرابه من أن يعاقب شعب كردستان بسبب اختياره قراره.