الحبس عاما لـ 10 شرطيين مصريين أدينوا بالتجمهر

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بمعاقبة 10 من عناصر الشرطة بالحبس لمدة عام، إثر إدانتهم بتهم، بينها التجمهر أثناء المطالبة بتحسين رواتبهم، عام 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن محكمة جنايات محافظة المنيا (وسط) قضت بمعاقبة 10 من أفراد الشرطة بالحبس حضوريا لمدة عام، وبرأت 13 شرطيا آخرين، لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح أن الأحكام أولية، أي قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت 23 شرطيا من العاملين في أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن محافظة المنيا إلى المحاكمة، في مايو/آيار 2016، بتهم بينها التجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، يوم 12 أغسطس/آب 2013.

وآنذاك تجمهر عدد كبير من أمناء ومندوبي الشرطة داخل مقر مديرية أمن المنيا، للمطالبة بتحسين رواتبهم، وتسليحهم، وتسوية (رفع رتب) الحالات الوظيفية لأفراد الشرطة الحاصلين على مؤهلات أعلى.