الأكراد أيدو الاستقلال وبرلمان العراق يطالب باستعادة كركوك

قالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان اليوم الأربعاء إن أكراد العراق أيدوا قيام دولة مستقلة في استفتاء أثار غضب حكومة بغداد بالإضافة لتركيا وإيران.

وأعلنت المفوضية أن أكثر من 92 في المئة صوتوا لصالح الاستفتاء.

وفي خطوة تصعيدية جديدة منح البرلمان العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي العبادي تفويضا بنشر قوات في منطقة كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد كما طالب بإغلاق القنصليات والممثليات الأجنبية في أربيل

ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء، إقليم كردستان إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري يوم الاثنين، للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال العبادي خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه "لابد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا".

وبعد ثمان وأربعين ساعة من إجراء الاستفتاء على الاستقلال، يتعرض إقليم كردستان لضغوط متصاعدة آخرها طلب بغداد تسليم المطارات إلى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور".

وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان المتمتع بحكم ذاتي.