وزيرة دنماركية تعيد نشر رسم مسيء للنبي محمد على فيسبوك

نشرت وزيرة الهجرة الدنماركية لقطة تظهر رسما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من بين الرسوم التي فجرت حالة من الغضب بين المسلمين في العالم منذ أكثر من عقد.

ونشرت الوزيرة لقطة لشاشة جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها تظهر الرسم على صفحتها على فيسبوك كرد فعل على قرار متحف في مدينة فيبورج الدنماركية عدم عرض الرسم في معرض جديد عن التجديف منذ حقبة الإصلاح.

وكتبت الوزيرة إنجر ستويبرج في تدوينتها "هذا اختيار المتحف الخاص ولديهم كامل الحق في ذلك لكن أعتقد أنه أمر مشين".

وقالت ستويبرج في التدوينة إنها تستخدم الرسم صورة لشاشة الكمبيوتر اللوحي لأنها تذكرها بأن الدنمارك بلد يتمتع بحرية التعبير ومنها حرية انتقاد الأديان.

وأضافت "بصراحة أعتقد أننا ينبغي أن نكون فخورين بالرسوم".