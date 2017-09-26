شاهد: الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية مستوطنة "هار آدار"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل منفذ مستوطنة "هار آدار" بالقرب من القدس المحتلة، بينما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدم منزله.

وأظهرت مقاطع التقطت خلال الاقتحام وجود جنود مسلحين تابعين للاحتلال الإسرائيلي أمام المنزل بصحبة عربات مدرعة، بينما اصطف عدد من الفلسطينيين بمواجهة جنود الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون إن منفذ العملية يدعى "نمر الجمل" (37 عاما)، ويقع منزله بقرية بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة.

ووفق المعلومات الأولية فإن المهاجم أشهر مسدسا كان يخفيه في ملابسه عندما أوقفه الجنود لتفتيشه على مدخل المستوطنة، وأطلق النار ليقتل ثلاثة جنود ويصيب رابعا، قبل أن يقتله الجنود.

وتشهد الأراضي الفلسطينية احتجاجات ومواجهات مع قوات الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب الممارسات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متشددين يهود ومسؤولين بالحكومة الإسرائيلية تحت حراسة جنود الاحتلال.

وأدت هذه المواجهات خلال عامين إلى استشهاد المئات وجرح واعتقال آلاف الفلسطينيين، إلى جانب مقتل عشرات الإسرائيليين.