شاعر موريتاني يرفض دعوة لسفير سعودي بسبب حصار قطر

اعتذرالشاعر الموريتاني الحائز على جائزة أمير الشعراء في عام 2008 محمد ولد بمب عن عدم تلبية دعوة من السفير السعودي بنواكشوط احتجاجا على " مقاطعة دولة قطر".

وكتب ولد " بمب" ، في رد وجهه للسفير السعودي عن حضور الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية الذي أقيم ليل الإثنين/الثلاثاء بنواكشوط "أتمنى الحضور فعلاً… لكنني تعبٌ وحزين لحصار شعب عربي شقيق … هو الشعب القطري .. . وأملي كبير في سعة حضن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وقال "شرفتني دعوتكم.. .وكل عام والمملكة الشقيقة وشعبها الأصيل بألف خير".

وختم رسالته ببيت من الشعر " وظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند".