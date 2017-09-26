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سياسة

شاعر موريتاني يرفض دعوة لسفير سعودي بسبب حصار قطر

محمد ولد بمب
محمد ولد بمب
26/9/2017

اعتذرالشاعر الموريتاني الحائز على جائزة أمير الشعراء في عام 2008 محمد ولد بمب عن عدم تلبية دعوة من السفير السعودي بنواكشوط احتجاجا على " مقاطعة دولة قطر".

وكتب ولد " بمب" ، في رد وجهه للسفير السعودي عن حضور الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية الذي أقيم ليل الإثنين/الثلاثاء بنواكشوط "أتمنى الحضور فعلاً… لكنني تعبٌ وحزين  لحصار شعب عربي شقيق … هو الشعب القطري .. . وأملي كبير في سعة حضن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وقال "شرفتني دعوتكم.. .وكل عام والمملكة الشقيقة وشعبها الأصيل بألف  خير". 

وختم رسالته ببيت من الشعر " وظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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