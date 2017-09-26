روسيا تنفي قتل مدنيين خلال غارات جوية على محافظة إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء ما تردد عن قتل طائراتها مدنيين في إدلب السورية مشيرة إلى أنها لم تقصف في الأيام القليلة الماضية إلا مواقع مقاتلين من تنظيم الدولة في المنطقة.

وجاء تصريح الوزارة ردا على أنباء ذكرت أن ستة مدنيين قتلوا في المحافظة بينهم امرأة وطفل.

وانتقد أيضا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو روسيا يوم الإثنين لنفس السبب قائلا إن القصف الروسي في إدلب قتل مدنيين ومقاتلين معتدلين من المعارضة. وقال إن تركيا ستثير هذا الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزورها هذا الأسبوع.

وقال الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف من وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الجوية السورية والروسية لم تقصف مناطق سكنية واتهم المرصد بتلفيق مزاعم والتعاطف مع المقاتلين الإسلاميين المتشددين.

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية قصفت المقاتلات الروسية عشرة أهداف إرهابية في محافظة إدلب بعد عملية استطلاع أجرتها طائرة من دون طيار والتأكد من قنوات أخرى".

وأضاف "كانت هذه قواعد لمتشددين ومخازن ذخيرة وعربات مدرعة وأنظمة صاروخية ومعامل لتجهيز سيارات جيب خاصة بالجهاديين، وتقع على مسافة بعيدة عن المناطق السكنية".

وأشار إلى أن الأهداف كانت قد شاركت في هجوم شنه مسلحون الأسبوع الماضي وحاصروا فيه 29 من الشرطة العسكرية الروسية تعين إخراجهم بعملية خاصة مدعومة بغطاء جوي.