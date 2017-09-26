الكويت: مستمرون في وساطتنا ونأمل عقد القمة الخليجية بموعدها

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله،أن بلاده مستمرة في جهودها لاحتواء الأزمة الخليجية، معربا عن أمله برأب الصدع،وعقد القمة الخليجية في موعدها في ديسمبر/كانون أول المقبل.

وشدد على أن "الوساطة الكويتية لم تفشل، وهناك محاولات واجتهادات من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنرى حلا سريعا لهذه الأزمة".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لـ"الجارالله"، على هامش احتفالية أقامتها السفارة السعودية بالكويت، مساء الإثنين، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ87.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم، عن الجارالله قوله إن بلاده "لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية وتطلعها إلى موقف خليجي موحد".

كما أكّد مواصلة الجهود لاحتواء "هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء"، مشدّدا على أنّ جهود بلاده "ستستمر إلى أن ترى هذا الخلاف وقد طويت صفحته".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة جدا في أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي، وأشقائنا في مصر أيضا، بأن يتجاوزوا هذا الخلاف، وأن يبدأوا بفتح صفحة جديدة للعلاقات، ما يمكّنهم من التفرّغ لمواجهة تحديات عديدة ومتصاعدة في هذه المرحلة".

وتابع: "نحن لم نفقد الأمل، ودائما متفائلون بالوصول إلى ما يعزز لحمة ووحدة وصلابة الموقف الخليجي".

ودعا الجارالله إلى التهدئة الإعلامية بشأن الأزمة الخليجية، معربا عن تطلعه لأن "نرى إعلاما متزنا وواقعيا وذا مصداقية".

وردا عن سؤال حول وجود معوقات تحول دون استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية في ديسمبر/كانون أول المقبل في ضوء الأزمة الحالية، قال الجارالله: "نتمنى أن يأتي الوقت المحدد للقمة، وأن تنعقد في موعدها".

كما أعرب عن أمله في أن "يلتئم الموقف الخليجي، وأن نتمكن من رأب الصدع في هذا الموقف، ونحن متفائلون بأن يتحقق هذا الشيء".

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.