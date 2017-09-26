البث الحي
سياسة

الكويت: مستمرون في وساطتنا ونأمل عقد القمة الخليجية بموعدها

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
26/9/2017

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله،أن بلاده مستمرة في جهودها لاحتواء الأزمة الخليجية، معربا عن أمله برأب الصدع،وعقد القمة الخليجية في موعدها في ديسمبر/كانون أول المقبل.

وشدد على أن "الوساطة الكويتية لم تفشل، وهناك محاولات واجتهادات من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنرى حلا سريعا لهذه الأزمة".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لـ"الجارالله"، على هامش احتفالية أقامتها السفارة السعودية بالكويت، مساء الإثنين، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ87.

 ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم، عن الجارالله قوله إن بلاده "لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية وتطلعها إلى موقف خليجي موحد".

كما أكّد مواصلة الجهود لاحتواء "هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء"، مشدّدا على أنّ جهود بلاده "ستستمر إلى أن ترى هذا الخلاف وقد طويت صفحته".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة جدا في أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي، وأشقائنا في مصر أيضا، بأن يتجاوزوا هذا الخلاف، وأن يبدأوا بفتح صفحة جديدة للعلاقات، ما يمكّنهم من التفرّغ لمواجهة تحديات عديدة ومتصاعدة في هذه المرحلة".

وتابع: "نحن لم نفقد الأمل، ودائما متفائلون بالوصول إلى ما يعزز لحمة ووحدة وصلابة الموقف الخليجي".

ودعا الجارالله إلى التهدئة الإعلامية بشأن الأزمة الخليجية، معربا عن تطلعه لأن "نرى إعلاما متزنا وواقعيا وذا مصداقية".

وردا عن سؤال حول وجود معوقات تحول دون استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية في ديسمبر/كانون أول المقبل في ضوء الأزمة الحالية، قال الجارالله: "نتمنى أن يأتي الوقت المحدد للقمة، وأن تنعقد في موعدها".

كما أعرب عن أمله في أن "يلتئم الموقف الخليجي، وأن نتمكن من رأب الصدع في هذا الموقف، ونحن متفائلون بأن يتحقق هذا الشيء".

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)