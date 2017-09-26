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سياسة|مصر

العفو الدولية: النظام المصري يسعى لإزاحة أي منافس من طريق السيسي

26/9/2017

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي دليل على اعتزام النظام إزاحة أي منافس من طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات العام المقبل.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان (الإثنين) إن حكم الإدانة الصادر بحق خالد علي "له دوافع سياسية".

وكانت محكمة مصرية قد قضت (الإثنين) بمعاقبة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والناشط الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد اتهامه باستخدام "إشارة بذيئة" بيده أمام مقر مجلس الدولة أثناء احتفاله بحكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيتم وقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.

وقالت ناجية بونعيم، مدير برنامج الحملات بمنظمة العفو الدولية: "إدانة خالد علي المدفوعة سياسيا مؤشر واضح على أن السلطات المصرية عازمة على إزاحة أي منافس يمكن أن يقف في طريق فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات العام المقبل".

وقالت بونعيم إن الحكم يبرهن أيضا على "إصرار الحكومة على سحق المعارضة لتعزيز سلطتها"، داعية إلى إلغاء الحكم الذي قالت إنه اعتمد على "اتهام سخيف".

المصدر : الجزيرة مباشر
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