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سياسة

العراق يرفض المحادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
26/9/2017

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء "غير الدستوري" على الاستقلال الذي أجري الاثنين بشمال العراق

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون العراقي الليلة الماضية "احنا غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي".

ويقول مسعود البرزاني رئيس الإقليم إن الاستفتاء غير ملزم والغرض منه أن يمثل تفويضا شرعيا للتفاوض مع بغداد والدول المجاورة بشأن انفصال المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عن العراق.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت "بنعم" لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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