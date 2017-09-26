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سياسة

العبادي: لا تفاوض على نتائج استفتاء كردستان وسنفرض سلطتنا

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي
26/9/2017

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة الاتحادية ستفرض سلطتها في البلاد وفق الدستور.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية اتخذت عدة قرارات

منها إخضاع المنافذ الحدودية والمطارات في إقليم كردستان للسلطة الاتحادية وإيقاف الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات الإقليم لحين خضوعها إلى السلطة الاتحادية على أن يستثنى من هذا القرار الرحلات ذات الطابع الإنساني التي تحتاج إلى موافقة من السلطة الاتحادية.

وتابع العبادي :" كما تقرر إغلاق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية بين الإقليم ودول الجوار".

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن الحكومة العراقية حريصة على كرامة المواطن في إقليم كردستان.

واتهم وسائل الإعلام في الإقليم بعدم نقل الحقيقة كاملة إلى المواطنين الأكراد، كما اتهم مسئولي الإقليم ببث خطابات حقد وكراهية قائلا :" أستغرب مسئولي الإقليم يخضون حقدا وكراهية ويجب أن يتوقفوا عن ذلك ولن نسمح بالإساءة لأي مواطن عراقي.

وأشار العبادي إلى أن العديد من دول العالم أكدت على عدم شرعية الاستفتاء وأنه سيؤدي إلى اضطراب في المنطقة كلها، مشددا على أن الحل هو الحوار مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور.

وشدد رئيس الحكومة العراقية أنه لا تفاوض على نتائج استفتاء إقليم كردستان لأنه "استفتاء غير شرعي".

وأدلى أكراد العراق بأصواتهم أمس الإثنين في استفتاء على الانفصال عن العراق رغم المعارضة القوية من بغداد ودول مجاورة، بينها إيران وتركيا.

وبلغت نسبة المشاركة 72 بالمئة حيث شارك 3  ملايين و300 ألف من إجمالي 4 ملايين و580 ألفا مسجلين على قوائم الناخبين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الانتخابية شيروان زرار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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