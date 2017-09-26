السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو المقبل

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارات على أن يبدأ تنفيذ المرسوم يوم الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل.

وجاء المرسوم الذي أصدره الملك باعتباره أيضا رئيس مجلس الوزراء – نشرته وكالة الأنباء السعودية- وأرسله إلى وزير الداخلية" نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

وأضاف المرسوم "لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هجرية (23 يونيو حزيران 2018) ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .