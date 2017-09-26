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سياسة

الحوثيون: مستعدون لوقف إطلاق الصواريخ على السعودية بشرط

26/9/2017

قالت جماعة "الحوثي"، اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لوقف إطلاق الصواريخ على السعودية، شرط إنهاء التحالف العربي غاراته الجوية في اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" المؤلف من الحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962.

وقال الصماد، خلال حفل انتظم بالقصر الجمهوري بصنعاء، ونقلته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين "مستعدون لوقف الضربات الصاروخية خارج حدود الجمهورية اليمنية (يقصد السعودية) مقابل وقف الغارات الجوية (غارات التحالف العربي على اليمن)".

وأضاف الصماد، وهو أيضا قيادي حوثي بارز، أنّ "الجيش واللجان الشعبية (تابعون وموالون للحوثيين) سينتقلون إلى مربعات متقدمة في ضرب الأراضي السعودية، وقريبا في الإمارات وغيرها".

ويحيي اليمنيون الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر، والتي اندلعت ضد حكم الإمام أحمد بن حميد الدين (1948 – 1962)، شمالي البلاد، وأطاحت به.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة 3 أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

المصدر : الأناضول
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