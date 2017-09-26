إقالة مسؤول سعودي بسبب صورة للملك فيصل مع كائن فضائي

قالت وسائل إعلام سعودية إن وزير التعليم أقال مسؤولا بارزا عن المناهج بسبب صورة في كتاب مدرسي للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز مع شخصية خيالية من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن وزارة التعليم سحبت الكتب المدرسية التي تحتوي على صورة أدخلت عليها تغييرات ببرنامج الفوتوشوب لتحرير الصور، يظهر فيها يودا، وهو شخصية خيالية في سلسلة أفلام حرب النجوم، جالسا إلى جوار الملك فيصل وهو يوقع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وأشارت صحف ومواقع إلكترونية سعودية إلى أن وزير التعليم أحمد العيسى أنهى تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطية الحارثي ومسؤولين آخرين عن مراجعة واعتماد الكتب المدرسية.

وكان وزير التعليم قد نشر على حسابه على تويتر اعتذارا عن هذا الخطأ، وقال إن وزارته بدأت بطباعة نسخة مصححة من مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، التي تضمنت هذه الصورة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد المخطئ واتخاذ الإجراءات المناسب حياله.

وزير التعليم السعودي اعتذر عن الخطأ وتعهد بتصويبه ومحاسبة المسؤول

وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن الفنان الذي أدخل تغييرات على الصورة ليظهر يودا إلى جوار الملك فيصل أنه لا يعلم كيف انتهى الحال بصورته في الكتاب المدرسي.

وقال الفنان إنه غير شكل الصورة في 2013 في إطار مشروع يهدف إلى مد الجسور بين جيل الشباب والأحداث التاريخية الكبرى عن طريق المزج بين الثقافة السائدة في الأفلام الأمريكية والأحداث التاريخية.