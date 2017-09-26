البث الحي
سياسة|السعودية

إقالة مسؤول سعودي بسبب صورة للملك فيصل مع كائن فضائي

منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية تضمن صورة معدلة تضم الملك فيصل إلى جوار شخصية يودا الخيالية
منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية تضمن صورة معدلة تضم الملك فيصل إلى جوار شخصية يودا الخيالية
26/9/2017

قالت وسائل إعلام سعودية إن وزير التعليم أقال مسؤولا بارزا عن المناهج بسبب صورة في كتاب مدرسي للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز مع شخصية خيالية من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن وزارة التعليم سحبت الكتب المدرسية التي تحتوي على صورة أدخلت عليها تغييرات ببرنامج الفوتوشوب لتحرير الصور، يظهر فيها يودا، وهو شخصية خيالية في سلسلة أفلام حرب النجوم، جالسا إلى جوار الملك فيصل وهو يوقع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وأشارت صحف ومواقع إلكترونية سعودية إلى أن وزير التعليم أحمد العيسى أنهى تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطية الحارثي ومسؤولين آخرين عن مراجعة واعتماد الكتب المدرسية.

وكان وزير التعليم قد نشر على حسابه على تويتر اعتذارا عن هذا الخطأ، وقال إن وزارته بدأت بطباعة نسخة مصححة من مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، التي تضمنت هذه الصورة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد المخطئ واتخاذ الإجراءات المناسب حياله.

وزير التعليم السعودي اعتذر عن الخطأ وتعهد بتصويبه ومحاسبة المسؤول

وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن الفنان الذي أدخل تغييرات على الصورة ليظهر يودا إلى جوار الملك فيصل أنه لا يعلم كيف انتهى الحال بصورته في الكتاب المدرسي.

وقال الفنان إنه غير شكل الصورة في 2013 في إطار مشروع يهدف إلى مد الجسور بين جيل الشباب والأحداث التاريخية الكبرى عن طريق المزج بين الثقافة السائدة في الأفلام الأمريكية والأحداث التاريخية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)