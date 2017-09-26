أردوغان: لن نسمح بانفصال شمال العراق ولا بأي تهديدات في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة إزاء التهديدات التي تحدق بها في المنطقة، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بانفصال شمال العراق أبدًا.

وشدد أردوغان خلال كلمته، الثلاثاء، في حفل افتتاح العام الأكاديمي بالعاصمة أنقرة، على أن كل الخيارات العسكرية والاقتصادية متاحة أمام تركيا للرد على استفتاء شمال العراق.

ونوه إلى أن تركيا ستبدأ باتخاذ إجراءاتضد كردستان العراق من بينها وقف تدفق النفط إذا أصرت أربيل على موقفها.

ولفت إلى أنه لا توجد أي دولة باستثناء إسرائيل تدعم استفتاء كردستان العراق.

وأشار الرئيس التركي إلى أن انفصال كردستان سيخلق مشكلة مذهبية وطائفية في شمال العراق، موضحًا أن الاستفتاء على الانفصال في شمال العراق يمثل تهديدًا لوحدة أراضيه.