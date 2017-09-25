مقتل جنرال روسي رفيع في دير الزور بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل ضابط روسي رفيع في سوريا خلال قصف مدفعي شنه مسلحو تنظيم الدولة في دير الزور السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنرال فاليري أسابوف، الذي يرأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة أطلقها مسلحو تنظيم الدولة عند مركز قيادة تابع للجيش السوري.

وأوضحت أن الضابط الروسي القتيل كان يؤدي لحظة القصف مهمته في مساعدة العسكريين السوريين في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور من التنظيم.

يذكر أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يعود إلى سبتمبر/أيلول 2015.