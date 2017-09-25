مصر: الحكم بحبس خالد علي ثلاثة أشهر

قضت محكمة جنح الدقي في مصر بمعاقبة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والناشط الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

وسيتم وقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين ، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في شهر يناير كانون الثاني الماضي.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير".

وكانت مصر والسعودية وقعتا يوم 8 من أبريل/نيسان 2016 على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة وهي الاتفاقية التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري واعتبرها نشطاء وحقوقيون تنازلا عن أراض مصرية لصالح المملكة.

وفي 14 من يونيو/حزيران الجاري وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية في يونيو/حزيران 2016 ويناير/كانون الثاني الماضي.