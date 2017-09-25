شاهد: سد على شفا الانهيار في بورتوريكو والسلطات تحذر السكان

يواجه سد في بويرتوريكو تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ماريا خطر الانهيار (الأحد).

مما يشكل خطرا على البلدات الواقعة خلفه في الوقت الذي يلتمس فيه السكان الحماية من الإعصار الفتاك.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 70 ألف شخص يعيشون في عدد من المناطق خلف السد الواقع على نهر جواخاتكا في ظل مخاطر بسقوط السد في أي وقت.

وعقب تفقده للدمار الذي لحق بالسد أعاد حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو التأكيد على طلبه اليوم بمغادرة السكان المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وقال في مؤتمر صحفي "الشق أصبح صدعا كبيرا".

وتشير قاعدة بيانات سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إلى أن السد، المصنوع من التراب والمحاط بالأشجار في منطقة ريفية إلى حد بعيد من بويرتوريكو، يبلغ ارتفاعه 37 مترا.

ومددت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذير من السيول للمناطق الواقعة على طول نهر جواخاتكا.

وحذرت الهيئة من أنه إذا انهار السد فقد تحدث سيول وفيضانات تهدد الحياة.

وأضافت "ابقوا بعيدا وإلا ستنجرفوا".

والإعصار ماريا هو ثاني إعصار كبير يضرب الكاريبي الشهر الجاري وأقوى إعصار يجتاح بويرتوريكو منذ نحو قرن مما أحدث دمارا هائلا (الأربعاء).

وذكر مسؤولون وتقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا جراء الإعصار، بينهم عشرة على الأقل في بويرتوريكو، لدى مروره بالكاريبي.

وما زالت بويرتوريكو بالكامل دون كهرباء باستثناء مولدات الكهرباء الخاصة بالطوارئ وما زالت خدمات الهواتف غير مستقرة في الجزيرة التي يسكنها 3.4 مليون نسمة.

وضرب الإعصار ماريا بويرتوريكو بعد أن أصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون في وقت تواجه فيه بلديات الجزيرة أكبر أزمة ديون لها في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال تشوك واتسون الخبير في تقدير خسائر الكوارث بمؤسسة إنكي للبحوث في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية إن العاصفة ربما تسببت في خسائر بقيمة 45 مليار دولار في أنحاء الكاريبي منها 30 مليار دولار على الأقل في بويرتوريكو.