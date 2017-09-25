شاهد: بدء التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان

فتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق أمام الناخبين للتصويت في استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق.

وسيجري الاستفتاء أيضا في مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط والمختلطة عرقيا.

وذكرت اللجنة الانتخابية ان إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 5.6 مليون شخص. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية الثلاثاء.

ورفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء، ووصفته بأنه غير دستوري ومن جانب واحد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه للاستفتاء، وقال إنه "محاولة لتقسيم العراق"، مؤكدا أنه "لا يمكن الاستمرار في فرض الأمر الواقع بالقوة".

كما حذرت الأمم المتحدة من "التأثير المحتمل لزعزعة الاستقرار"، وقالت الولايات المتحدة إن الاستفتاء يمكن أن يؤجج الاضطرابات الإقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات الجارية لدحر تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأثار الاستفتاء انزعاج الدول المجاورة للعراق، وخصوصا تركيا وإيران.

وحذرت تركيا من أنها قد تفرض عقوبات على الإقليم بسبب الاستفتاء. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا أدى الاستفتاء إلى تهديدات للأمن القومي التركي.

وفي بيان مكتوب قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة وأضافت أن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

وفي تحذير منفصل قالت الوزارة إنها توصي بشدة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا إلى البقاء.