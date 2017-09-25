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سياسة

شاهد: البرزاني يدلي بصوته في الاستفتاء على استقلال كردستان

25/9/2017

أدلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بصوته في الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وأثار الاستفتاء اعتراضات دولية وسط مخاوف من أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن يؤدي إلى إضعاف جهود الحرب ضد تنظيم الدولة.

ورفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء، ووصفته بأنه غير دستوري ومن جانب واحد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه للاستفتاء، وقال إنه "محاولة لتقسيم العراق"، مؤكدا أنه "لا يمكن الاستمرار في فرض الأمر الواقع بالقوة".

كما حذرت الأمم المتحدة من "التأثير المحتمل لزعزعة الاستقرار"، وقالت الولايات المتحدة إن الاستفتاء يمكن أن يؤجج الاضطرابات الإقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات الجارية لدحر تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأثار الاستفتاء انزعاج الدول المجاورة للعراق، وخصوصا تركيا وإيران.

وحذرت تركيا من أنها قد تفرض عقوبات على الإقليم بسبب الاستفتاء. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا أدى الاستفتاء إلى تهديدات للأمن القومي التركي.

المصدر : أسوشيتد برس
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