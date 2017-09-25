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سياسة|فلسطين

حكومة الوفاق الفلسطينية تجتمع في غزة الأسبوع المقبل

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
25/9/2017

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود إن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف: "الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

وأعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والموافقة على إجراء انتخابات عامة، في سبيل إنهاء الخلاف مع حركة فتح، وقالت إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الفلسطينية
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