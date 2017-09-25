البث الحي
سياسة

حقوقيون: توقف تحقيق سويسري في جرائم حرب تمس رفعت الأسد

رفعت الأسد
رفعت الأسد
25/9/2017

قالت جماعة حقوقية ومحامون (الإثنين) إن سويسرا فتحت تحقيقا قبل نحو أربعة أعوام بشأن رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتصل بجرائم حرب لكن التحقيق توقف رغم وجود "أدلة دامغة

وأوضحت جماعة "ترايال إنترناشونال" ومقرها جنيف أنها أقامت الدعوى ضد رفعت الأسد بسبب مزاعم عن مذابح ارتكبت في مدينة تدمر في عام 1980 وفي حماة في 1982.

وينتمي رفعت الأسد للعائلة التي تحكم سورية منذ نحو خمسين عاماً.

كما كان قائداً لـ "سرايا الدفاع الوطني" في الثمانينيات، وهي الكتائب المتهمة بارتكاب مجازر حماة وتدمر، وقتل الآلاف من المدنيين.

ففي عام 1980، قامت "سرايا الدفاع" باقتحام سجن تدمر، وإعدام نحو ألف سجين معتقل بشكل منهجي.

كما قام النظام السوري، حينها، بمهاجمة مدينة حماة عام 1982، بعد تمردها على حكم حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي، بشار الأسد، وشقيق رفعت الأسد.

وتؤكد معظم الروايات الدور الرئيسي لقوات "سرايا الدفاع"، التي كان يقودها الأخير، في المجزرة.

وانضم إلى الدعوى محامون سويسريون عن ستة مدعين سوريين.

وقالت الجماعة في بيان "كان يقود سرايا الدفاع في الثمانينيات التي شاركت تحت قيادته في مذابح شملت عدة آلاف في تدمر وحماة".

وتقول المنظمة إنه بعد أن أقامت الدعوى بدأ تحقيق في أمر رفعت الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في 2013.

لكن محامين بقيادة داميان شيرفاز قالوا في بيان إن التحقيق الجنائي "توقف فيما يبدو".

وأكد المدعي العام السويسري أن تحقيقا بشأن جرائم حرب فتح في ديسمبر/ كانون الأول 2013 ضد مواطن سوري يزعم أنه كان قائد وحدة عسكرية في الثمانينيات لكنه رفض تأكيد هويته.

وقال مكتب المدعي العام إن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا بسبب الطبيعة "المعقدة" لوقائع حدثت منذ فترة طويلة في بلد آخر.

وأبلغ بيير حايك وهو محام عن رفعت الأسد في باريس أنه ليس لديه معلومات عن التحقيق السويسري لكن موكله رفض دوما هذه الاتهامات.

ويعيش رفعت الأسد، الذي كان نائبا للرئيس، في فرنسا حيث خضع لتحقيق بتهم التحايل الضريبي وغسل الأموال في العام الماضي.

وفي أبريل نيسان صادرت إسبانيا ممتلكات خاصة به في إطار تحقيق في مزاعم عن غسل أموال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)