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سياسة|مصر

السيسي يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة منذ بدء حصار قطر

السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد - أرشيفية
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد - أرشيفية
25/9/2017

غادر مطار القاهرة الدولي (الإثنين) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متوجهًا إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للسيسي منذ إعلان مصر المشاركة في حصار قطر في 5 يونيو /حزيران الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين، وهي أيضا الزيارة الخامسة للسيسي منذ توليه السلطة في صيف 2014.

وقال بيان للرئاسة المصرية (الأحد) إن السيسي سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك"

وأضاف البيان أن السيسي سيبحث أيضا "كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي والمنافذ البرية مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

المصدر : الأناضول
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