ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك إلى 324 شخصًا

أعلنت السلطات المكسيكية (الإثنين) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المكسيك منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، وبلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر، إلى 324.

وقال رئيس الدفاع المدني، فيليب بونتي، في تغريدة على تويتر، اليوم إن "186 من الضحايا لقوا حتفهم، في العاصمة مكسيكو سيتي".

وأضاف أن "73 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية مورلوس، و45 في ولاية بوبلا، و13 في ولاية مكسيكو، و6 في ولاية غوريرو، وواحد في أوكساكا".

ووقع الزلزال بعد أيام من ضرب زلزال آخر بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر، السواحل الجنوبية للمكسيك في 8 من سبتمبر/أيلول الجاري، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

وقبيل وقوع زلزال (الثلاثاء الماضي)، شارك كثيرون في تدريبات على مواجهة الزلازل في شتى أنحاء المكسيك في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي وقع عام 1985.

وصبيحة 19 من سبتمبر/أيلول 1985، ضرب زلزال عنيف بقوة 8 درجات حسب مقياس ريختر العاصمة المكسيكية متسببًا في مقتل قرابة 5 آلاف شخص على الأقل.