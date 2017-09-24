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سياسة|السعودية

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني تثير استياء مغردين سعوديين

24/9/2017

استنكر سعوديون مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للمملكة أمس (السبت) عبر إطلاق هاشتاج #الوطنية_ليست_بالمعاصي.

وخلال ساعات قليلة من إطلاقه أصبح الهاشتاج الأول في المملكة، والخامس عالميا. وعبّر المغردون من خلاله على رفضهم لمظاهر الرقص والغناء والاحتفال التي شهدتها شوارع في العاصمة الرياض وغيرها من المدن في مشهد لم تشهده البلاد من قبل.

وتداول المغردون مقاطع مصورة تظهر اختلاط النساء بالرجال في مظاهر احتفال عامة في بلد لا طالما كانت تحافظ على تقاليد منع الاختلاط

وكانت السلطات السعودية سمحت، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بدخول المرأة مدرجات الأندية الرياضية، وسُمح للسيدات بدخول استاد الملك فهد الدولي في الرياض والمشاركة بالاحتفالات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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