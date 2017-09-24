شاهد| وزير خارجية كوريا الشمالية: ترمب مختل عقليا ومصاب بجنون العظمة

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، إن أنشطة بلاده النووية؛ "لردع" الولايات المتحدة الأمريكية، ولـ"منع احتلالها" لبلادهم، ولـ"خلق توازن قوى معها".

جاء ذلك في الكلمة الي ألقاها ينغ هو" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعاليات دورتها الـ72.

وهاجم الوزير الكوري الشمالي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرًا إياه "مختل عقليا، ومصاب بجنون العظمة، وإصبعه على السلاح النووي".

وأشار إلى أنّ صواريخ بلاده ستصل، الأراضي الأمريكية، حال واصل ترامب وصف، كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية بـ "رجل الصواريخ".

واعتبر الوزير يونغ، مهاجمة ترامب لزعيم كوريا الشمالية "هجومًا انتحاريًا".

واستطرد موضحًا "إن قُتل مدنيون أبرياء في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا الهجوم الانتحاري (هجوم ترمب على جونغ أون)، فإن ترمب يتحمل المسؤولية كاملة".

واعتبر الوزير الكوري الشمالي، العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بأنها "غير عادلة ولن تثني بلاده عن أنشطتها النووية".

من جانبه رد ترمب على كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية في تغريدة على تويتر قائلا إن الوزير "إذا ردد أفكار رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلا".

وكان ترمب قد وصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه "رجل الصواريخ"، كما هدد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ "محو" كوريا الشمالية إن لم يبق أمامه أي خيار آخر لحماية حلفائها.