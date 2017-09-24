شاهد: مراكز الاقتراع في كردستان العراق تستعد لاستفتاء الاستقلال

بدأت حكومة كردستان العراق (الأحد) نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز التصويت استعدادا لاستفتاء على استقلال الإقليم رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد.

كما تعارض إيران وتركيا جارتا العراق القويتان إجراء الاستفتاء إذ تخشيان من أن يؤدي إلى إثارة مطالب الانفصال لدى مواطنيهما الأكراد.

وحثت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أيضا السلطات في الإقليم شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء المزمع (الاثنين).

ويقولون إن هذه الخطوة من جانب المنطقة الكردية الغنية بالنفط تصرف الانتباه عن الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقالت حكومة إقليم كردستان إن التصويت يهدف إلى منح حكمها شبه المستقل تفويضا شرعيا للوصول إلى الاستقلال من خلال الحوار مع بغداد ودولتي الجوار القويتين تركيا وإيران.