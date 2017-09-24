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سياسة

شاهد: قتلى وجرحى في غارات روسية على إدلب

24/9/2017

عرضت عدة تسجيلات فيديو، نشرت على موقع للتواصل الاجتماعي (السبت) صورا بعد ضربات جوية على محافظة إدلب في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن عدد القتلى والمصابين آخذ في التصاعد وإن 28 مقاتلا من فصيل فيلق الشام قتلوا بعد ضربات جوية لطائرات روسية على بلدة تل مرديخ في شرق ريف إدلب (السبت).

كما ذكر المرصد أن طفلا قتل وأصيب عدد من الأشخاص بعد الهجمات التي نفذتها طائرات حربية روسية في مناطق بكفر سجنة في الريف الجنوبي بإدلب.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها جماعة الخوذ البيضاء للدفاع المدني رجال إنقاذ ينتشلون مصابين من تحت أنقاض مبنى جرى تدميره إضافة إلى لحظة تعرض أحد أعضاء الجماعة للإصابة بسبب ضربة جوية تالية.

كما أظهرت لقطات تصاعد سحب الدخان فوق مبان في الريف الجنوبي لإدلب، وحطام مبان أخرى في كفر سجنة في إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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