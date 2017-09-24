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سياسة

شاهد: استقبال شعبي حافل لأمير قطر في الدوحة

24/9/2017

شهد مطار الدوحة الدولي مساء الأحد استقبالا شعبيا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد عودته من جولة خارجية هي الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية.

وتجمع أعيان الدولة وشيوخها أمام طائرة الأمير على مدرج المطار لاستقباله رسميا. 

كما خرج آلاف المواطنين والمقيمين إلى كورنيش الدوحة لاستقبال موكب الأمير في احتفال شعبي عفوي.

وعاد الشيخ تميم من أولى جولاته الخارجية منذ حصار قطر، حيث زار كلا من تركيا وألمانيا وفرنسا، ثم نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان أمير قطر جدد -في كلمته بالأمم المتحدة- الدعوة إلى "الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة" للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – في لقاء عقده مع أمير قطر بنيويورك – استعداده للتوسط في الأزمة، مشيرا إلى أن لديه "شعورا قويا للغاية" بأنها ستحل "سريعا جدا".

المصدر : الجزيرة
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