رئيس الفلبين يرشح ابنته لخلافته

ألمح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى أن ابنته سارة، وهي عمدة لإحدى المدن، يمكن أن تخلفه في عام 2022.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" عن دوتيرتي قوله خلال حديث مع الصحفيين في مدينة دافاو التي تعمل ابنته عمدة لها، "لا أجد مرشحا أفضل من سارة ليصبح الرئيس القادم".

وكان دوتيرتي، وهو عمدة سابق لمدينة دافاو، قد أعلن في عام 2016 عن استعداده للعمل فترة رئاسية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلبيني قوله إنها " ليست متعصبة". كما وصف ابنته بأنها امرأة قوية تعرف القانون بشكل جيد للغاية.

وتبلغ ابنته سارة كاربيو من العمر 39 عاما وهي متزوجة من محام ولديهما ثلاثة أطفال.

كما يشغل باولو، ابن دوتيرتي الذي ارتبط اسمه مؤخرا بادعاءات في تهريب مواد مخدرة، منصب نائب عمدة المدينة.