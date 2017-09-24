البث الحي
سياسة

بنغلاديش تحظر بيع شرائح الهواتف المحمولة لمسلمي الروهينغيا

لاجئون من الروهينغيا يتزاحمون للحصول على المساعدات في بنغلاديش
لاجئون من الروهينغيا يتزاحمون للحصول على المساعدات في بنغلاديش
24/9/2017

أعلنت السلطات البنغالية، اليوم الأحد، أنها منعت شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال لمسلمي الروهينغيا، وذلك لأسباب أمنية.

وأفادت صحيفة "bdnews24.com" البنغالية بأن السلطات هددت الشركات الأربع للهاتف المحمول بتوقيع غرامات مالية، حال زودت قرابة 430 ألف لاجئ من ميانمار بخدمات اتصال خلال الحظر، الذي يتوقع أن يستمر 6 أشهر على الأقل.

وتحظر بنغلاديش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية، بهدف تضييق الخناق على من وصفتهم بالمتشددين في البلاد، حسب المصدر نفسه.

وقال عناية حسين، المسؤول في وزارة الاتصالات "حاليا لا يمكنهم (الروهينغيا) شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات".

وفي السياق نفسه، أشارت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم إلى أن "القرار الذي اتخذ أمس السبت بفرض حظر الاتصالات على أقلية الروهينغيا له مبرراته الأمنية".

وقالت حليم "لقد اتخذنا خطوة (باستقبال الروهينغيا) لأسباب إنسانية، إلا أننا نسعى أيضا لعدم تعريض أمننا للخطر".

وأعلنت سلطات الاتصالات في بنغلاديش أن الحظر يمكن أن يتم رفعه عندما يتسلم لاجئو الروهينغيا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب، حسب الجيش، 6 أشهر.

ومنذ 25 من أغسطس/آب، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، وفق بيانات أممية، فيما أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين اللاجئين 220 ألف طفل دون 18 عامًا.  

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)