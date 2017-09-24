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سياسة

العبادي يحذر الأكراد وبرزاني يؤكد إجراء الاستفتاء

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
24/9/2017

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد رفضه لاستفتاء إقليم كردستان الخاص بالانفصال عن العراق.

وقال العبادي إن "استفتاء كردستان هو محاولة لتقسيم العراق" مؤكدا أنه "لا يمكن الاستمرار في فرض الأمر الواقع بالقوة".

وشدد العبادي على أن الانفصال عن العراق يضر وحدته ويخالف الدستور، وتابع "لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وسيبقي العراق لكل العراقيين".

وقال "أقول لشعبنا الكردي أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد.. أطالب الشعب الكردي بمساءلة قادته عن عوائد الإقليم من النفط..  أسألوا قادتكم عن سبب عدم إدخال عائدات النفط في الميزانية".

وأضاف "قادة كردستان العراق كانوا يرفضون السماح للأجهزة الرقابية بمراقبة عوائد النفط.

واعتبر أن تجميد عمل برلمان كردستان العراق لعامين دليل على أن مشاكل الإقليم داخلية". 

في المقابل أكد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني المضي قدما في إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق وعدم قبول أي تهديد أو ضغوط لإلغاء الاستفتاء.

وفي كلمة الأحد بشأن تطورات إجراء الاستفتاء قال البارزاني إن شعب كردستان اتخذ قراراه بإجراء الاستفتاء وأن آخر اجتماع للأحزاب الكردية كان من ساعتين وقرر المضي قدما في إجراء الاستفتاء.

وتابع أن "المشكلة بيننا وبين الحكومة العراقية لكننا لن نسمح بنشوب  صراع بيننا.. لا نتوقع نزاعا مسلحا مع العراق وهناك تنسيق كامل بين  البيشمركة والجيش العراقي".

وأوضح أن الاكراد سيتفاوضون مع بغداد لبحث كيفية تنفيذ نتيجة الاستفتاء معتبرا أن "فقط الاستقلال يمكنه تحقيق بعض أهدافنا".

وشدد البارزاني قائلا "توصلنا إلى قناعة بأن أيا كان ثمن الاستفتاء فهو  أهون من انتظار مصير أسود".

وأضاف أن أكراد العراق سيحترمون الحدود المرسومة وفقا للقانون الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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