البث الحي
سياسة|ألمانيا

استطلاع يظهر تقدم حزب ميركل في الانتخابات الألمانية

مركز اقتراع في الانتخابات الألمانية
مركز اقتراع في الانتخابات الألمانية
24/9/2017

كشفت نتائج الاستطلاع الأولية الذي أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، عن فوز واضح لحزب المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي) والقناة الثانية (زد دي إف) كذلك  أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على أسوأ نتيجة له.

كما أظهرت التوقعات حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة تألفت من  رقمين ليصبح ثالث أقوى حزب في ألمانيا، كما أوضحت النتائج أن الحزب  الديمقراطي الحر تمكن من العودة مرة أخرى إلى البرلمان.

وحسب نتائج الاستطلاعات، فقد حصل تحالف ميركل المسيحي على نسبة تراوحت  بين 32.5 و33.5% من الأصوات (مقابل 41.5 في انتخابات 2013)، فيما حصل  الحزب الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 20 إلى 21% (مقابل 25.7% في 2013).

وجاء حزب البديل ليكون ثالث أقوى حزب في ألمانيا، حسب هذه التوقعات، بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 13.5% (4.7% في 2013)، فيما حصل الحزب  الديمقراطي الحر على نسبة تراوحت بين 10 إلى 10.5% (مقابل 4.8% في  2013).

وحصل حزب اليسار على نسبة 9% ( مقابل 8.6% في 2013) فيما حصل الخضر على نسبة تراوحت بين 9 إلى 9.5% (مقابل 8.4% في 2013).

بذلك سيكون لتحالف ميركل داخل البرلمان ما يتراوح بين 216 إلى 221 مقعدا، فيما سيمتلك الحزب الاشتراكي ما بين 133 إلى 139 مقعدا، والبديل ما يتراوح بين 86 إلى 89 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحر ما بين 66 إلى 70 مقعدا، واليسار 60 مقعدا والخضر ما بين 59 إلى 63 مقعدا. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)