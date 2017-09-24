استطلاع يظهر تقدم حزب ميركل في الانتخابات الألمانية

كشفت نتائج الاستطلاع الأولية الذي أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، عن فوز واضح لحزب المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي) والقناة الثانية (زد دي إف) كذلك أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على أسوأ نتيجة له.

كما أظهرت التوقعات حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة تألفت من رقمين ليصبح ثالث أقوى حزب في ألمانيا، كما أوضحت النتائج أن الحزب الديمقراطي الحر تمكن من العودة مرة أخرى إلى البرلمان.

وحسب نتائج الاستطلاعات، فقد حصل تحالف ميركل المسيحي على نسبة تراوحت بين 32.5 و33.5% من الأصوات (مقابل 41.5 في انتخابات 2013)، فيما حصل الحزب الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 20 إلى 21% (مقابل 25.7% في 2013).

وجاء حزب البديل ليكون ثالث أقوى حزب في ألمانيا، حسب هذه التوقعات، بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 13.5% (4.7% في 2013)، فيما حصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة تراوحت بين 10 إلى 10.5% (مقابل 4.8% في 2013).

وحصل حزب اليسار على نسبة 9% ( مقابل 8.6% في 2013) فيما حصل الخضر على نسبة تراوحت بين 9 إلى 9.5% (مقابل 8.4% في 2013).

بذلك سيكون لتحالف ميركل داخل البرلمان ما يتراوح بين 216 إلى 221 مقعدا، فيما سيمتلك الحزب الاشتراكي ما بين 133 إلى 139 مقعدا، والبديل ما يتراوح بين 86 إلى 89 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحر ما بين 66 إلى 70 مقعدا، واليسار 60 مقعدا والخضر ما بين 59 إلى 63 مقعدا.