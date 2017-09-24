إيران توقف الرحلات الجوية لكردستان العراق

أوقفت إيران رحلاتها الجوية من وإلى كردستان العراق (الأحد) ردا على خطة من حكومة الإقليم التي تتمتع بحكم ذاتي لإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق.

كما بدأت طهران إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع كردستان.

وحظر الرحلات الجوية هو أول إجراء ملموس ضد الاستفتاء الكردي الذي يجرى (الاثنين) والذي ترفضه حكومة بغداد وجارتاها القويتان إيران وتركيا.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لطلب من الحكومة المركزية في بغداد.

وتخشى طهران وأنقرة من أن يؤجج الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد فيهما.

وقالت تركيا (الأحد) إن طائراتها شنت غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا بشمال العراق (السبت) بعد أن رصدت مسلحين يستعدون لمهاجمة مواقع للجيش التركي على الحدود.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "تركيا لن تتغاضى أبدا مع أي تغيير للوضع أو أي تشكيلات جديدة على حدودها الجنوبية، حكومة إقليم كردستان ستكون المسؤولة بالأساس عن التطورات المحتملة بعد هذا الاستفتاء".

ورفضت حكومة إقليم كردستان العراق دعوات لتأجيل الاستفتاء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا التي تخشى أن يتسبب في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

والتصويت ونتائجه، التي من المتوقع أن تأتي بتأييد للاستقلال بهامش مريح، غير ملزمة والهدف من الخطوة هو منح حكومة إقليم كردستان تفويضا شرعيا للتفاوض على أساسه على الانفصال بمنطقة الحكم الذاتي مع بغداد ودول الجوار.

وتقول حكومة كردستان إن التصويت سيعترف بفضل المساهمات الكردية الضرورية في مواجهة "تنظيم الدولة الإسلامية" بعد أن فر الجيش العراقي أمامه في 2014 ما أسفر عن سيطرة التنظيم على نحو ثلث البلاد.

وقالت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن التدريبات، وهي جزء من فعاليات سنوية تنظمها إيران في ذكرى اندلاع الحرب مع العراق والتي استمرت من 1980 إلى 1988، تجري في منطقة اشنويه الحدودية.

وذكرت الإذاعة أن التدريبات ستشمل وحدات من المدفعية والمدرعات وأخرى محمولة جوا.

ووقوع اشتباكات مع جماعات مسلحة كردية إيرانية تتمركز في العراق أمر شائع إلى حد ما في المنطقة الحدودية.

قال بيان عسكري في أنقرة إن طائرات تركية دمرت (السبت) مستودعات أسلحة ومخابئ يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتنفذ القوات الجوية التركية ضربات جوية متكررة على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز قادته.

وصوت البرلمان التركي (السبت) لصالح تمديد تفويض بنشر قوات تركية في العراق وسوريا لمدة عام.

وحذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها من احتمال وقوع اضطرابات خلال الاستفتاء خاصة في المناطق المتنازع عليها بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد مثل منطقة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة الأعراق.

وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة مقاتلين من البشمركة الكردية قتلوا وأصيب خمسة آخرون (السبت) عندما انفجرت قنبلة قرب مركبة كانوا يستقلونها جنوبي كركوك.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع في داقوق المجاورة لمناطق يسيطر عليها "تنظيم الدولة الإسلامية".