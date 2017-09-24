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سياسة

أردوغان وروحاني: استفتاء كردستان العراق سيجلب الفوضى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني
24/9/2017

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) مع نظيره الإيراني حسن روحاني، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، جرى بين الجانبين (الأحد) حسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأوضحت المصادر، أن الرئيسين أكدا أنه في حال إجراء استفتاء انفصال الإقليم، فإن ذلك سيجلب الفوضى إلى المنطقة.

وشدد أردوغان وروحاني على أهمية وحدة وسلامة التراب العراقي.

وأضافت المصادر أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى الزيارة التي يعتزم أردوغان إجراءها في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى إيران.

وتعارض إيران وتركيا جارتا العراق القويتان إجراء الاستفتاء إذ تخشيان من أن يؤدي إلى إثارة مطالب الانفصال لدى مواطنيهما الأكراد.

وحثت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أيضا السلطات في الإقليم شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء المزمع (الإثنين).

ويقولون إن هذه الخطوة من جانب المنطقة الكردية الغنية بالنفط تصرف الانتباه عن الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقالت حكومة إقليم كردستان إن التصويت يهدف إلى منح حكمها شبه المستقل تفويضا شرعيا للوصول إلى الاستقلال من خلال الحوار مع بغداد ودولتي الجوار القويتين تركيا وإيران.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالات
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