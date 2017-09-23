قاذفات أمريكية تحلق قبالة سواحل كوريا الشمالية

دخلت طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز بي-1بي ترافقها طائرات مقاتلة المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية (السبت).

وجاء ذلك في عملية استعراض للقوة قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها أظهرت مدى الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترمب.

وقال البنتاغون إن مهمة الطيران التي جرى الكشف عنها قبل وقت قصير من بدء كلمة لوزير خارجية كوريا الشمالية أمام الأمم المتحدة هي أبعد مدى وصلت إليه طائرة مقاتلة أو قاذفة أمريكية في القرن الحادي والعشرين شمالي المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون"هذه المهمة تظهر تصميم الولايات المتحدة وهي رسالة واضحة بأن الرئيس لديه الكثير من الخيارات العسكرية في مواجهة أي تهديد".

وأضافت "مستعدون لاستخدام كامل قدراتنا العسكرية للدفاع عن الوطن الأمريكي وحلفائنا".

ويأتي طيران القاذفات الأمريكية بعد أسبوع من تصعيد الخطاب العدائي بين واشنطن وبيونغ يانغ إذ تبادل ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الإهانات.

وقال ترمب (الجمعة) إن زعيم كوريا الشمالية "رجل مجنون" بعد يوم واحد من وصف كيم لترمب بأنه "مختل عقليا".

وأجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأطلقت عشرات الصواريخ هذا العام في إطار تسريعها لبرنامج يهدف إلى تعزيز قدرتها على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ ذي رأس نووي. وهددت كوريا الشمالية بتجربة قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادي.

وقال البنتاغون إن قاذفات بي-1بي انطلقت من غوام بينما أقلعت الطائرات الأمريكية المقاتلة المرافقة، وهي من طراز اف-15سي، من أوكيناوا في اليابان.

وأضاف أن العملية تظهر مدى الجدية التي توليها الولايات المتحدة "لسلوك (كوريا الشمالية) الأرعن".