شاهد: ميركل تقدم القهوة للشبان في حملتها الانتخابية

قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل القهوة للشبان الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لحزبها ومعظمهم في أوائل العشرينات من العمر.

والتقت ميركل بالمشاركين في الحملة الانتخابية لحزبها المسيحي الديمقراطي في وقت مبكر من صباح (السبت) وشكرتهم على مساندتهم للحزب قبل نحو 24 ساعة من بدء الاقتراع في الانتخابات العامة في البلاد.

وصرحت بأن عددا كبيرا من الناخبين لم يقرروا بعد لمن سيذهب صوتهم.

كما أكدت في كلمة مقتضبة أهمية السلام في أوربا وقالت إن تحقيق هذا الهدف يستحق الجهد المبذول "لاسيما حين نرى ما يحدث في أوكرانيا وروسيا والحرب المروعة التي تدور رحاها في سوريا".